Ilfogliettone.it - Preghiere e speranze: papa Francesco e il suo cammino verso la guarigione

Le condizioni di salute dicontinuano a destare attenzione e preoccupazione in tutto il mondo cattolico. Ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio scorso, il Pontefice sta seguendo una terapia per contrastare i focolai di polmonite che lo hanno colpito. Secondo fonti vaticane, “il cuore regge bene” alle cure somministrate e le sue condizioni cliniche mostrano un lieve miglioramento. Ilè attualmente apiretico, e i parametri emodinamici si mantengono stabili.Nessun cambio nelle terapieFonti vicine al Vaticano fanno sapere che non sono previsti cambiamenti nella terapia, che prosegue come pianificato. Tuttavia, non ci sono ancora indicazioni su quando il Santo Padre potrà fare ritorno in Vaticano. “Bisognerà aspettare qualche giorno per capire bene come evolve la situazione”, precisano.