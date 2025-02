Fanpage.it - Precipita dalla zip-line in Valtellina e muore, per i tecnici “l’imbragatura non era a norma”

Ghizlane Moutahir è morta il 5 maggio 2024 dopo esseretazip-Fly Emotion della Valle del Bitto (Sondrio). La Procura sta indagando sull'incidente e per la relazione tecnica ha incaricato due ingegneri. Secondo gli esperti, l'imbragatura non era "a norma" e la 41enne sarebbe stata equipaggiata in modo non corretto.