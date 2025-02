Povera Italia

Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’si impoverisce a vista d’occhio. Negli anni ’70, nonostante inflazione e crisi petrolifere, per comprare un’auto bastavano pochi mesi di stipendio, ora un’auto costa almeno 30.000 euro. Il governo che fa?Luigi Anellivia emailGentile lettore, a parte l’auto, che è solo la punta dell’iceberg e il cui prezzo medio è salito del 48% dal 2019 a oggi, il problema di fondo è la non-crescita degli stipendi. In 30 anni, dal ’92 al 2022, la busta paga reale inè scesa del 2,9%, mentre nel resto d’Europa è molto cresciuta: Danimarca +38%, Germania +33, Francia +31, Grecia +30,5, Portogallo +13,5, per non dire di Polonia e Paesi baltici, che sono cresciuti dal 200 al 600%. Gli altri si arricchiscono e noi ci impoveriamo. L’Eurostat ha esaminato la capacità d’acquisto dei Paesi Ocse, cioè gli stipendi rapportati al reale costo della vita, e l’è tra i titoli di coda.