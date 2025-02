Lapresse.it - Poste, utili oltre due miliardi. Al lavoro sulle sinergie con Tim

PerItaliane il 2024 è stato “un anno da record”. Così lo definisce l’ad Matteo Del Fante, che ricorda come nell’era digitale la società “rimane una delle istituzioni più affidabili in Italia, con una presenza fisica capillare in ogni comunità e la più grande piattaforma digitale del Paese”.i duee una maxi-cedola da 1,4. I ricavi di Gruppo sono stati pari a 12,6di euro, in crescita del 5% su base annua. L’Ebit adjusted è stato pari a 2,96di euro, in anticipo rispetto al Piano Strategico in un dato al di sopra dell’ultima guidance e pari a circa tre volte il livello del 2017. L’utile netto è stato invece il più alto di sempre, pari a 2,01, in crescita del 4,1% annuo, risultato raggiunto con due anni di anticipo rispetto al Piano e in linea con la guidance aggiornata.