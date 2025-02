Poste | nel 2024 ricavi e utili record il dividendo sale del 35%

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 21 feb. (askanews) –Italiane ha chiuso ilcona livellipari a 12,6 miliardi, in crescita del 5%, e con l’utile netto più alto mai registrato, a 2,01 miliardi (+4,1%), raggiunto con due anni di anticipo rispetto al piano e in linea con la guidance aggiornata. Il risultato operativo adjusted è pari a 2,96 miliardi nel, in anticipo rispetto al piano, ampiamente al di sopra dell’ultima guidance e pari a circa tre volte il livello del 2017. Il gruppo ha proposto unper azione per l’eserciziodi 1,08 euro, in crescita del 35% rispetto al 2023, per una distribuzione totale di 1,4 miliardi suglidel, in linea con la politica dei dividendi rivista al rialzo e basata su un pay-out ratio del 70%. Inoltre, che oggi ha aggiornato gli obiettivi del Piano strategico, ha rivisto ulteriormente al rialzo la politica dei dividendi, grazie alla solida visibilita sui flussi di cassa e all’ottimizzazione del capitale di gruppo: il pay-out ratio è strutturalmente incrementato al 70% dal precedente target ‘maggiore o uguale al 65%’, con dividendi cumulati nel periodo-2028 pari a circa 7,5 miliardi.