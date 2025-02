Poste Italiane | utile netto record di 201 miliardi nel 2024 dividenti aumentati

Quotidiano.net - Poste Italiane: utile netto record di 2,01 miliardi nel 2024, dividenti aumentati

ha chiuso ilcon il suo"più alto mai registrato" pari a 2,01di euro, raggiunto con due anni d'anticipo rispetto al Piano strategico-2028. Lo comuncia il gruppo in una nota. I ricavisono anch'essia 12,6, in crescita del 5% su base annua.si impegna "a rivedere al rialzo la politica dei dividendi, con un pay-out ratio strutturalmente incrementato al 70% in arco piano, che si traduce in oltre 7,5di euro di dividendi cumulati nel periodo-2028, rispetto all'obiettivo originario di € 6,5", ha detto Matteo Del Fante, ad di. "Proporremo un dividendo per azione per l'intero eserciziopari a 1,08 euro, in crescita del 35% su base annua", pari a 1,4di dividendi distribuiti sull'dell'esercizio