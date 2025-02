Unlimitednews.it - Poste Italiane, l’utile sale a 2 miliardi. Del Fante “2024 da record”

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da Silvia Maria Rovere, ha approvato i risultati preconsuntivi relativi all’esercizio, redatti in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e l’aggiornamento del Piano Strategico del 2025.I Ricavi delsi attestano a livelli: 12,6di euro, in crescita del 5% su base annua.Il Risultato operativo (Ebit) adjusted è pari a 2,96di euro nel, in anticipo rispetto al piano, ampiamente al di sopra dell’ultima guidance e pari a circa tre volte il livello del 2017. Utile netto più alto mai registrato e pari a 2,01euro, raggiunto con due anni di anticipo rispetto al piano e in linea con la guidance aggiornata.“Solida performance nella corrispondenza – sottolinea-, grazie a un business mix favorevole e alle azioni di repricing – confermata la leadership nel settore pacchi in tutti i segmenti di clientela”.