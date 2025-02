Poste Del Fante | Grazie ai nostri dipendenti avremo un 2025 ancora migliore

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – In collaborazione con Tg.it Nelfocus su pacchi, risparmio postale, assicurazioni e offerta luce e gas. Sono le priorità diItaliane, messe in fila dall’amministratore delegato, Matteo del, intervistato da Tgall’alba dei conti del gruppo, che ha chiusto il 2024 con numeri record e obiettivi futuri in rialzo. Ora, .