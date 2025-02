Lapresse.it - Poste: Del Fante, con Tim studiamo sinergie ricavi oltre che di costi

Roma, 21 feb. (LaPresse) – Con Tim “vogliamo essere un partner industriale, e vogliamo poter trarre delle, che sono molto facili da percepire quando parliamo di, stiamo lavorando per poter cogliere i primi risultati facili da realizzare, ma possono esserci occasioni aggiuntive e ulteriori quindi stiamo lavorandoche sulledisu quelle diche sono una sfida maggiore, lavoreremo anche su questo anche se non abbiamo un percorso prestabilito. Siamo del tutto consapevoli che nel mercato c’è un tema di concentrazione e il mercato già stava muovendosi in un processo di market repair”. Così l’ad diItaliane, Matteo Del,rispondendo a una domanda durante il Capital Markets day.