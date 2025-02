Ilgiorno.it - Ponti allargati e messa in sicurezza. Lunedì i cantieri di demolizione

Leggi su Ilgiorno.it

Un nuovo passo per laindi Niardo, dove a luglio 2022 i torrenti Re e Cobello esondarono. Danni enormi e la chiusura per mesi della linea ferroviari, sostituita da autobus. La tratta riprese piena funzionalità nel tratto che passa per Niardo solo nell’agosto dell’anno successivo. Ora iniziano nuove opere di miglioria, inserite in quelle che riguardano la creazione della Hydrogen Valley. Dainizieranno le opere didi tre immobili collocati in via Brendibusio che si trovano in concomitanza deiferroviari del paese, che saranno. I treni, per consentire questi e altri lavori, saranno fermi dal primo marzo fino al 7 settembre. Anche in questo caso saranno sostituiti da autobus, dato che non sarà più possibile raggiungere Edolo dalla città e dal lago d’Iseo e viceversa con la ferrovia.