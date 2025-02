Ilrestodelcarlino.it - Ponte Barbotto sotto i ferri per miglioramento sismico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Provincia di Forlì-Cesena ha avviato la procedura di gara per l’individuazione della ditta che si occuperà dei lavori di messa in sicurezza edelsulla SP12 “”, al Km 0+032, nel comune di Mercato Saraceno. L’avviso esplorativo per la selezione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara scade il 5 marzo. Il progetto prevede una serie di interventi volti a garantire la sicurezza e la stabilità del. Tra questi, il rinforzo locale dei muri mediante incatenamenti metallici e tiranti geotecnici, la demolizione e ricostruzione delle porzioni di parapetti laterizi, con l’inserimento di un tratto di barriere parapedonali metalliche. Inoltre, è previsto il ripristino corticale delle superfici murarie degradate, il rifacimento dei parapetti metallici esistenti, l’incatenamento dei muri di timpano e la posa di massi ciclopici.