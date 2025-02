Pompei come non l’avete mai vista | un viaggio nel tempo con Carlo Avvisati

Leggi su Ildenaro.it

Oggi arriva in libreria un volume, per appassionati e semplici curiosi, realizzato dal giornalista e saggista, “. Una “guida” turistica di 2000 anni fa” (collana Le guide Marlin diretta da Paolo Romano che comprende “Io, la Campania” dello stesso Romano e ” Napoli , mia madre” di Federica Flocco). La visita alla città romana disi apre con un antefatto datato agosto del 79 dC, allorché quattro liberti romani, sfruttando un incidente avuto in un termopolio della Suburra, si inviano, tutto spesato, nella cittadina campana prima dell’eruzione, quali legati dell’imperatore Tito Flavio Vespasiano. I quattro arrivano acon l’incarico di raccogliere notizie sui continui terremoti e relazionarne al Senato. La vacanza, che poi è il loro fine ultimo, la vita in città, i danni e gli accadimenti sono il filo conduttore della visita guidata tra vicoli e grandi arterie, monumenti pubblici, case patrizie, bottegucce e opifici, postriboli e bettole, cibi e bevande, panettieri e vinai, produttori di garum, case di cura e associazioni di lavoratori, spettacoli, gladiatori, artisti, artigiani, scuole pittoriche.