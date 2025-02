Pompei all’avanguardia | AI Human Driven il summit sull’intelligenza artificiale e il ruolo dell’uomo

Leggi su Ildenaro.it

Presentato a( Napoli) il confronto sulcentralenell’era dell’intelligenza, “AI”, all’HABITA79 MGalleryi. All’appuntamento Valeria Fascione, assessora alla Ricerca e Startup della Regione Campania che ha fatto il punto suldelle istituzioni nell’innovazione; e Mirko Perano, docente del Dipartimento di Scienze Aziendali, Management & Innovation Systems. Poi Massimo Bisogno, Direttore dell’Ufficio speciale per la Crescita digitale della Regione Campania; Giorgio Ventre, direttore scientifico della Apple Developer Academy; e Giovanni Sapere, Innovation Manager di Brain Computing spa e ideatore dell’evento. Organizzato da Brain Computing spa, l’evento vede la partecipazione di colossi del settore come Microsoft, Google Cloud e Tim Enterprise, insieme a esperti e istituzioni, per discutere le sfide e le opportunità dell’AI nei settori chiave della società.