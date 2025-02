Primacampania.it - Pomigliano d’Arco tra i 32 Comuni per la transizione energetica: il progetto “Un Comune per Amico” arriva al Senato

– Ildisi distingue per il suo impegno nella sostenibilità ambientale e nella, entrando a far parte dei 32italiani coinvolti nel‘Unper’, promosso da Anter (Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili). L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare le amministrazioni pubbliche sull’importanza delle energie rinnovabili e sulle soluzioni pratiche per una gestione più sostenibile delle risorse energetiche.Già trentadue le amministrazioni pubbliche coinvolte nelche vuole sensibilizzare in tutta Italia la sostenibilità ambientale e la. Un percorso che adesso approda alper presentare le soluzioni verso unasostenibile in tutte le città d’Italia.