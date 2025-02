Laspunta.it - Pomezia, Campo Ascolano. Il Comune chiede i fondi alla Città Metropolitana

In vista dei lavori cheha programmato per la costruzione del ponte sulla strada provinciale Ostia-Anzio e delle ripercussioni che avrà sul traffico locale di, congestionando in modo particolare la viabilità del quartiere(Torvajanica), dove la viabilità, quindi, verrà deviata dstrada provinciale.Ildiha, perciò, formalmente avanzato al Sindaco didi Roma Capitale, Roberto Gualtieri, al Vice Sindaco con delega ai Rapporti con gli Enti Locali, Pierluigi Sanna e al consigliere con delegaViabilità, Mobilità e Infrastrutture, Manuela Chioccia, la richiesta di un “adeguato contributo economico” per la manutenzione straordinaria delle arterie interessate ddeviazione per lavori al ponte, in particolar modo Via Lago Maggiore, Via Po e Via Arno che sono interessate da un elevato flusso veicolare.