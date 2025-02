Anteprima24.it - Polizia Penitenziaria, Fernando Mastrocinque nominato Segretario Nazionale del SiNAPPe

Tempo di lettura: < 1 minuto“Il SindacatoAutonomoannuncia ufficialmente la nomina di, con effetto immediato. La decisione, fortemente voluta dalGenerale Roberto Santini, rappresenta un passaggio fondamentale per il rafforzamento della rappresentanza e della tutela degli agenti diin Italia.entra in carica in un periodo di sfide senza precedenti per il nostro settore. Grazie alla sua comprovata esperienza e una visione chiara, ilguiderà il Sindacato con determinazione, ponendo al centro della sua azione la difesa dei diritti dei lavoratori.La sua missione sarà quella di affrontare con determinazione le problematiche che affliggono gli agenti, garantendo loro protezione e miglioramento delle condizioni lavorative.