Poggibonsi | Galbiati accende il derby | Servono concentrazione e carattere

Jacopo(nella foto) ha vissuto da calciatore e capitano dei Leoni il clima della sfida tra Siena e. Adesso, come del resto era capitato nel conto alla rovescia per il match dell’andata allo stadio Stefano Lotti,osserva dal suo ruolo di direttore sportivo il quadro della situazione in casa giallorossa in previsione del confronto valido per l’ottava di ritorno del campionato di serie D girone E. Preparazione che prosegue ad opera dello staff tecnico di viale Marconi in direzione del rush conclusivo. Fra le sensazioni di attesa, da parte dei tifosi e della comunità sportiva locale, tipiche di ogni sfida di cartello che si rispetti. Anche se i giallorossi, in questa delicata fase della stagione, devono soprattutto guardare alle questioni che interessano la classifica, alla luce di alcuni verdetti che hanno lasciato l’amaro in bocca all’ambiente in generale.