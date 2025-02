Ilfattoquotidiano.it - Pnrr, in bilico l’obiettivo dei 60mila posti negli studentati universitari. Governo verso una modifica dei criteri di rendicontazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella nuova rimodulazione del Recovery plan ilintende rivedere in qualche modo al ribasso, come si ipotizzava già dallo scorso autunno,di creare entro il giugno 2026letto. Secondo Repubblica il nuovo ministro per il, Tommaso Foti, ha proposto alla titolare dell’Università Anna Maria Bernini un taglio di “migliaia” diche lei però rifiuta. L’alternativa sarebbe negoziare unadeidi, puntando a ottenere che come pezza d’appoggio sia sufficiente che le aziende interessate a realizzare le strutture abbiano firmato le lettere di impegno.Le opposizioni attaccano: Ubaldo Pagano, capogruppo Pd in Commissione Bilancio a Montecitorio, parla di “nuovo buco nell’acqua del” e “escamotage per far finta che vada tutto bene anche quando l’incapacità di un Ministro diventa palese e ingiustificabile“.