Sport.quotidiano.net - Pisa-Juve Stabia, biglietti a... rilento. I gruppi della Curva: "Ora tutti allo stadio"

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Michele Bufalino Fanno molta fatica ad essere venduti iper. Per il momento infatti c’è ancora tantissima disponibilità sia in gradinata che in tribuna superiore non è stato ancora raggiunto il numero di 2000venduti. Ciò significa che, se anchee 4939 gli abbonati fossero presenti sabato pomeriggio all’Arena Garibaldi, si supererebbero a malapena i 7000 spettatori. Numeri nettamente inferiori rispetto al solito, per i quali la società e i giocatori si auspicano un aumento in queste ultime ore che precedono il match. Numeri ancora più bassi anche a causa delle restrizioni per la tifoseria ospite. Infatti in osservanza ai provvedimenti emessi dalle autorità competenti la vendita deivalidi per il settore ospiti è stata interdetta ai residenti nella Provincia di Napoli.