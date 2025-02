Movieplayer.it - Pirati dei Caraibi: Ozzy Osbourne avrebbe potuto recitare nel franchise, ecco perché non è accaduto

Leggi su Movieplayer.it

Il frontman dei Black Sabbathunirsi alcon Johnny Depp come già aveva fatto Keith Richardspartecipare aldideise Sharonnon si fosse messa di mezzo. Dopo l'uscita del primo capitolo nel 2003, la saga ha prodotto cinque film, condei6 attualmente in fase di sviluppo. Il cast era composto da molte star di rilievo, tra cui Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom e Keira Knightley. In un'intervista a The Magnificent Others con Billy Corgan, Sharon ha spiegato cheentrare nel cast didei. Afu offerta l'opportunità di fare l'audizione per una parte, ma Sharon alla .