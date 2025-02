Cesenatoday.it - Pionieri della 'vacanza sportiva', la piccola impresa diventata un impero immobiliare compie venti anni

Sono trascorsi quasi 20da quando, nell’ottobre del 2005, Giampaolo Ciavolella e Franca Casadei misero piede, per la prima volta, nella colonia dell’Accademia di via Colombo 35 che, a quei tempi, si chiamava ancora “Sole Mare”. In quegliil turismo sportivo non era ancora un filone.