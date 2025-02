Veneziatoday.it - Pink Lioness e Avapo donano all'Ulss un'elettrobisturi per interventi al seno meno invasivi

Leggi su Veneziatoday.it

in Venice eai chirurghilogi della "breasts unit" dell'3 il primomai utilizzato in un presidio ospedaliero del Veneto. Lo strumento, del costo di oltre 13mila euro, è in grado di ridurre l'tà deglialdelle donne con.