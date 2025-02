Sport.quotidiano.net - Pineto – Vis Pesaro 1-1, botta e risposta

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 21 febbraio 2025 – Dopo il pareggio casalingo a reti bianche contro il Legnago, la Vis aentra in campo con una bramosa voglia di ritrovare il gol. Assedia fin da subito l'area abruzzese, spaventando con Okoro al quarto d'ora i padroni di casa. Il centravanti 2005, riesce infatti a dribblare l'ultimo uomo Marone che tuttavia lo stende appena al di fuori dall'area. Solo giallo per il portiere biancoazzurro, mentre la punizione di Di Paola, leggermente deviata, termina di poco a lato. Vis che continua però a spingere e con Orellana a giro prima e Pucciarelli di potenza poi sfiora il gol del vantaggio. Vissini che tuttavia riescono a sfondare solo al 43' quando Cannavo' da posizione decentrata inganna Marone e sblocca il match. Neanche il tempo di esultare per i biancorossi che ilpareggia la partita.