Ilgiorno.it - Pilotto non esclude la divisione in due lotti. E Sassoli lo incalza

Sulla modalità in cui procedere per il prolungamento di metropolitana M5, il sindaco di Monza Paolo(nella foto) invita al dialogo senzare possibili variazioni, mentre la consigliera regionale di Lombardia Comune (e monzese nel Gruppo Misto) Martinaappunta al Pd di "essersi svegliato tardi e con due voci diverse" sul tema, alludendo alle diverse posizioni espresse tra primo cittadino e partito di appartenenza. Il sindaco dopo aver invitato a "superare i localismi per remare tutti nella stessa direzione", preferisce essere prudente sul tema dellain duedei lavori. "Le amministrazioni parlano attraverso gli atti – precisa – e in questo momento nessun atto per individuare possibili tratte da associare a piùè sul tavolo". Da qui la puntualizzazione: "Ogni decisione relativa a eventuali bandi perdovrà essere sottoposta a una doverosa valutazione in merito alle conseguenze sulle comunità interessate – chiarisce il primo cittadino –.