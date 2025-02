Ilnapolista.it - Pilato: «Io paladina dei quarti posti, come se prima non avessi mai vinto. La Di Francisca non si è scusata»

Leggi su Ilnapolista.it

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto incontrare, dopo le Olimpiadi di Parigi, anche tutti gli atleti arrivati al quarto posto. Tra questi, la nuotatrice Benedetta, che ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.: «Iodeisenon vincessi. La Dinon si è»Di solito cambia la vita una medaglia olimpica, nel tuo caso un quarto posto.«Diciamo che sono diventata ladeisenonnulla. Ma non mi pesa, perché il messaggio che è passato è assolutamente positivo. In molti mi hanno scritto per ringraziarmi. Ero felice, ovvio che se non fosse stato per quel centesimo di secondo tutto sarebbe cambiato, ma ero sinceramente contenta».ha preso la polemica scatenata da Elisa Di?«In quei giorni non potevo nemmeno rilassarmi guardando i social, che trovavo la mia faccia ovunque.