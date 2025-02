Quotidiano.net - Picierno (Pd): "Il campo largo?. Sia europeista"

Pina, vicepresidente dem del Parlamento europeo, anche ieri Giuseppe Conte ha marcato la distanza tra la linea del M5s sull’Ucraina e il Pd. Ilmuore, dunque, sulla politica estera? "Il perimetro che definirà ildella politica, e in base al quale misureremo affinità e differenze, sarà quello dell’europeismo, della difesa delle democrazie liberali, del multilateralismo e del diritto internazionale. Vale ovviamente innanzitutto per Meloni e i suoi alleati della Lega. Non è serio governare un grande Paese come l’Italia, fondatore dell’Unione e tra le prime potenze industriali del mondo, indossando la maglietta di Putin e il cappello di Trump. E vale per il: prendo atto che Conte ha scelto di schierarsi con Trump, con i nemici della democrazia e contro l’Unione europea, accusandola di essere bellicista.