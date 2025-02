Ilfattoquotidiano.it - Piccole bombe nei visori dei soldati che manovrano droni, la strategia di Kiev ispirata da Israele

neiperché esplodessero quando i dispositivi sarebbero stati indossati dairussi che. Dopo la denuncia dell’agenzia di stampa russa Tass, è arrivata anche la conferma dell’intelligence ucraina (Hur) di questadalla quella israeliana di far esplodere cercapersone in mano ai militanti di Hezbollah. Il piano prevedeva – come riporta il New York Times – che le visiere venissero consegnate sotto forma di aiuti umanitari.Un funzionario ucraino ha rivelato al Times che l’operazione ha sicuramente portato a dei feriti, ma non è possibile fornire numeri precisi perché il piano è ancora in corso e Mosca fa trasparire poco riguardo ai feriti in guerra. Probabilmente il risultato è lontano dalle decine di morti e migliaia di feriti provocati dai cercapersone in Libano, ma l’esplosione degli occhiali ha avuto comunque un impatto sull’esercito russo, e l’effetto sembra essere stato quello di rendere idi Mosca molto più cauti nell’uso dei, almeno secondo quanto emerso dai post sui social media.