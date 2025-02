Quotidiano.net - Piazza Affari in Crescita: Campari e Moncler Trainano il Rialzo

migliora con le altre Borse europee e i futures Usa passati tutti in leggera. Parigi è la meglio intonata (+0,61%) mentre è più cauta Francoforte (+0,25%) con le elezioni politiche alle porte. A Milano svetta(+5,4%) anche grazie al piano di taglio dei costi cui sta lavorando il nuovo ceo, seguita dalla moda di(+2,38%) e Cucinelli (+1,92%). Bene anche Prysmian (+2,21%9 e Stm (+1,93%) mentre in fondo al listino si trovano Eni (-0,78%), Recordati (-0,64%) e Unicredit (-0,53%). Poste guadagna l'1% dopo i conti e le previsioni sul 2025 in linea con le attese. Fuori dal paniere principale si mettono in luce Mfe (+2,89% le azioni di categoria A e +4,61% le B), per le ipotesi di una svolta su Prosieben (+11,2% a Francoforte), e Fincantieri (+1,97%), premiata dal giudizio di Bnp Paribas che ha alzato il target price a 10 euro.