Piazza Affari chiude in positivo | Ftse Mib +044% brillano Campari e Olidata

Resiste in territorionel finale, con l'indiceMib in crescita dello 0,44% a 38.418 punti. In luce(+5%), favorita da indiscrezioni di stampa relativa al taglio di circa 500 posti di lavoro, Poste (+2,71%), nel giorno dei conti, Mfe (+4,3%), su ipotesi di offerta per Prosieben (+9,77%) dopo il voto in Germania e(+24,65%), che ha vinto una gara indetta dalla Consip. Rialzi anche per Mps (+2,13%) e Stellantis (+1,48%), deboli Buzzi (-1,14%), Recordati (-1,09%) ed Eni (-0,84%), sulla scia del calo del costo del greggio. In rialzo a 109,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 6,2 punti al 3,55% e quello tedesco in ribasso di 7,2 punti al 2,45%.