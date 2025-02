Metropolitanmagazine.it - Phenomena, il classico di Dario Argento, diventa una Serie Tv

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La Titanus, storica casa di produzione italiana, produrrà unaTv basata su, ilhorror didel 1985. Il progetto parteciperà alle Co-Pro Pitching Sessions di quest’anno e promette di affascinare potenziali partner con il suo mix unico di intrighi soprannaturali e dramma. “– La” è frutto dell’ingegno degli acclamati creatori Nicola Guaglianone e Menotti, che hanno reinventato il mondo visionario di “” di, interpretato da Jennifer Connelly e drasticamente rimontato prima di essere distribuito come “Creepers” negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Inizialmente, l’idea era di sviluppare un sequel, ma nel tempo l’idea degli sceneggiatori si è evoluta in unache avrebbe dato nuova vita alla narrazione originale.L’adattamento dellasegue Jennifer Corvino, una studentessa americana in un’accademia di scherma nelle affascinanti Dolomiti, che nasconde un legame psichico segreto con gli insetti.