Quotidiano.net - Petroliera Seajewel, un secondo ordigno trovato sul fondale. Aperta indagine: sospetti sui servizi segreti ucraini

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 21 febbraio 2025 - S'infittisce il giallo sulle misteriose esplosioni che hanno sfondato lo scafo della, all’ancora al largo di Savona, la notte tra venerdì e sabato scorso. La procura di Genova indaga per terrorismo, ma gli interrogativi sono tanti a partire dalle esplosioni, duele testimonianze, che hanno aperto una falla di oltre un metro nella camera di sicurezza, evitando così un disastroso sversamento di petrolio in mare. Unsul fondo Per arrivare alla verità sia i sub dei carabinieri, prima, poi sommozzatori del Comsubin della Marina militare a più riprese, si sono immersi per far un sopralluogo e trovare possibili residui di esplosivo. E così è stato infatti: dalle prime indagini degli artificieri è emerso che uno dei due ordigni si trovava sul fondo del mare, probabilmente sganciandosi dallo scafo nell'esplosione del primo.