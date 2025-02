Anteprima24.it - Perde controllo auto e finisce fuori strada, 29enne in gravi condizioni

Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 29 anni è rimasto gravemente ferito ad Atena Lucana, in provincia di Salerno, in un incidentele avvenuto, nella tarda serata di ieri, sulla sullaStatale 598 Fondo Val d'Agri.L'uomo, originario di Brienza in provincia di Potenza, viaggiava a bordo della suaquando, per cause in corso di accertamento, ha perso ildel veicolo uscendo. Ilè stato trasferito dal personale del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Polla dove si trova ricoverato in prognosi riservata.