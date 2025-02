Tuttivip.it - “Perché me ne vado”. Grande Fratello, l’annuncio choc di Helena: “Parlo con loro e ciao”

Nuovo scontro accesissimo all’interno della casa del, con protagoniste Zeudi Di Palma edPrestes. Il clima si è fatto rovente dopo che, durante l’ultima puntata, la modella brasiliana ha assistito a un’altra clip in cui Zeudi ha messo in discussione la sua relazione, affermando che si basa unicamente su “strategia e fisicità”. La reazione non si è fatta attendere: subito dopo la puntata, è scoppiato un duro confronto, conche ha accusato l’ex amica di essere falsa e interessata solo ai consensi delle fan Zelena.La tensione è esplosa quando Zeudi ha offerto un piatto di lasagne a, gesto che ha scatenato la sua furia. Sentendosi provocata, la Prestes ha perso le staffe e ha minacciato persino di lasciare la casa del.“Tu sei unafalsa! Sapevi già di Rosalinda e Dayane al GF Vip 5 e fai queste scenate? Con Maria Teresa hai finto di non sapere nulla facendo passare che io avevo copiato la cosa di Dayane con te.