Quotidiano.net - Perché Delmastro è stato condannato: il caso Cospito e le rivelazioni di Donzelli

Roma, 21 febbraio 2025 – Otto mesi di carcere con pena sospesa. E’ questa la condanna di primo grado decisa dai giudici per il sottosegretario alla Giustizia AndreaDelle Vedove, avvocato e deputato di Fratelli d’Italia. Di cosa è accusato? Secondo l’ottava sezione collegiale del Tribunale di Roma ha diffuso notizie coperte dal segreto di ufficio riguardo l’anarchico Alfredo, detenuto in regime di 41 bis, il cosiddetto ‘carcere duro’. AlfredoL’intervento diIl ruolo diLa richiesta di assoluzione e la condannacontro la magistratura “di sinistra” Anm: “Attacchi sconcertanti” ANDREADELLE VEDOVE POLITICO GIOVANNIPOLITICO AlfredoLa vicenda risale al gennaio 2023: in quel periodo tiene banco sui media e nell’agenda politica ildia 9 anni per la gambizzazione dell’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, e a 23 anni per l’attentato alla scuola dei carabinieri di Fossano.