Gqitalia.it - Per combattere la pigrizia e trovare la motivazione per allenarsi basta seguire questi semplici passi

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Se l'allenamento non ti viene naturale, ho una buona notizia (o quasi): non viene spontaneo a nessuno. Letteralmente.«Dal punto di vista biologico, il nostro cervello fa di tutto per evitare l'allenamento», afferma Amy Morin, LCSW, psicoterapeuta e autrice de I 13 segreti per potenziare la tua mente. «Non ci siamo evoluti andando in palestra o correndo su un tapis roulant, quindi è abnza controintuitivo pensare di fare allenamento per il gusto di farlo».In poche parole, laè una necessità universale. «Non è un ostacolo insuperabile che si affronta in modo isolato. È assolutamente normale, per tutti», afferma Teresa Behrend Fletcher, Ph.