Per chi sogna una vita più buona Ma il prezzo non è per tutti

Ma il prezzo non è per tutti

Ad attendere i visitatori non ci saranno biscotti e crostatine, ma il Mulino Bianco della Barilla esiste davvero. Si trova nella romantica campagna toscana (e dove se no?), più precisamente a Chiusdino, in provincia di Siena. I Fiori del Mulino 2024, premiati i campi fioriti più belli (e sostenibili) d’Italia guarda le foto Il Mulino Bianco: un luogo senza tempo nella campagna toscanaIl Mulino Bianco, simbolo del celebre marchio Barilla, non è solo una creazione pubblicitaria. Esiste davvero. Si tratta del Mulino delle Pile, così chiamato, è un antico mulino in mattoni rossi che ha acquisito fama internazionale grazie alla campagna pubblicitaria degli anni Novanta, che lo ha reso il cuore della brand identity di Mulino Bianco.