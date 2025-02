Lanazione.it - Per 20 anni esposto alla fibra killer: Rolando Cerri morto per mesotelioma da amianto, risarcimento da un milione

Leggi su Lanazione.it

Livorno, 21 febbraio 2025 – La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che condanna Enel aldi oltre 1di euro ai familiari di, operaio manutentore elettrico, per l’esposizione elevata e non cautelata a fibre e polveri diche ne ha causato il decesso pernel 2016 all’età di 77, e la violazione degli obblighi relativisicurezza sul lavoro. I familiari di, vittima dell’, si erano rivolti all’avvocato Ezio Bon, presidente dell’Osservatorio Nazionale, per portare avanti la loro battaglia e veder finalmente riconosciuti i propri diritti. Per la morte dell’operaio, avvenuta nel 2016 all’età di 77, lasciando la moglie Giovanna e i figli Bernardo e Simone, all’epoca 50 e 45, l’Enel si era difesa nel processo di primo grado negando anche durante il processo, sia l’esposizione all’dell’uomo, che l’esistenza del nesso di causalità tra il