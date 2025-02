Ilfogliettone.it - Pensione di reversibilità, oltre alla morte del coniuge ti tolgono anche soldi: decurtata senza il minimo ripensamento | L’Inps non te lo dice neppure

Leggi su Ilfogliettone.it

Una stangata per chi perde ile non ha di cosa vivere: cambiano i criteri per l’assegnazione di questo aiuto economicoLadi, oai superstiti, è un sostegno economico riconosciuto ai familiari di un lavoratore o pensionato deceduto, precedentemente iscritto in una delle gestioni previdenziali del. Per poter accedere a questo beneficio, il defunto doveva trovarsi in una delle seguenti condizioni al momento del decesso: essere titolare di unadiretta, avere almeno 15 anni di contributi versati durante la propria vita lavorativa, oppure possedere almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 maturati nell’ultimo quinquennio.Qualora non vengano soddisfatti questi requisiti minimi, è possibile, in predi specifiche condizioni, ottenere un’indennità una tantum.