Lidentita.it - Pedullà-Picierno, fra i litiganti Meloni gode Schlein invece tace

Leggi su Lidentita.it

Gaetanoè persona per bene, ha una storia personale lunga e variegata, e dopo anni da giornalista ed editore oggi è un europarlamentare cinquestelle, molto amato dalla base. Ospite a L’aria che tira ha letteralmente detto: “è un’infiltrata dei fascisti nella sinistra”. Non “dei conservatori”, non “dei centristi”. Dei fascisti, proprio. Pina, ., fra iL'Identità.