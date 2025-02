Ilgiorno.it - Pedemontana presenta il conto: invasione di terra e camion. L’incubo dello stop al Besanino

Biassono (Monza e Brianza) – Qui sarà praticamente tutta in galleria, a parte due punti a cielo aperto ma comunque in trincea, 10 metri sotto il livello del terreno, perciò con un impatto ridotto a lungo termine. I disagi più grossi saranno invece nell’immediato, durante la costruzione, quando la città dovrà accogliere un grosso deposito, con il traffico di mezzi pesanti impegnati a spostare il materiale di risulta, per cui si parla di 10all’ora per gran parte della giornata, e quando si dovrà ovviare all’interruzione del, che da settembre 2026 dovrebbe subire unodi 12 mesi. Biassono fa i conti con i futuri cantieri per la realizzazione della tratta C della: lo fa dopo un incontro pubblico assai partecipato in sala civica, durante il quale i vertici della società hanno fornito dati e chiarito i dubbi degli abitanti, senza però fugare le preoccupazioni.