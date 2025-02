Laprimapagina.it - Pedale Rosso a Pisa: evento di solidarietà per la lotta alla violenza di genere

Domenica 2 marzo,ospiterà la seconda edizione di “”, una pedalata e camminata solidale promossa dall’attrice Marianella Bargilli e dal campione olimpionico Paolo Bettini. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità contro ladie si inserisce nel programma de Il marzo delle donne. Il Comune diha patrocinato l’, che gode anche del supporto della fondazione Teatro Verdi,mo e dell’Opera della Primazialena.Il raduno si terrà alle ore 09.30 in piazza dei Cavalieri, punto di partenza di due percorsi: uno di 6 km per i partecipanti in bicicletta e uno di 3 km per chi preferirà camminare. La manifestazione si concluderà al Teatro Verdi con unche comprenderà letture, testimonianze, e musica a cura della scuola di musica “Bonamici” e della scuola di danza “Ghezzi”.