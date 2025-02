Internews24.com - Pavard a Sky: «Pressioni? Ne ha di più il Napoli, vi spiego il motivo. Ecco cosa scelgo tra scudetto e Champions»

di RedazioneIl difensore dell’Inter, Benjamin, ha detto la sua sul momento dei nerazzurri e sugli obiettivi tra campionato eLeagueIntervenuto ai microfoni di Sky Sport, Benjaminha parlato del momento della stagione dell’Inter che è chiamata a reagire dopo la sconfitta in campionato contro la Juve.COME SI RIPARTE DOPO LA SCONFITTA CON LA JUVE? – «Siamo molto delusi dalla prova che abbiamo fatto. Nel primo tempo potevamo benissimo andare sul 3-0 o 3-1, se avessimo convertito le occasioni create. Ma il risultato ci ha penalizzato, e per questo non siamo contenti. Ora guardiamo avanti, alla partita di sabato (contro il Genoa, ndr), che è molto importante».GLI OBIETTIVI RESTANO SEMPRE GLI STESSI? – «Certo! Si gioca per vincere e noi vogliamo vincere tutto. Siamo ancora in corsa per tutte e tre le competizioni, abbiamo obiettivi molto importanti che passano attraverso delle belle partite.