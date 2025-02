Paura a Berlino alla vigilia del voto l’attacco con coltello vicino al memoriale dell’Olocausto | arrestato l’aggressore dopo la fuga

Leggi su Open.online

è statol’uomo armato diche ha aggredito un passante, nella zona tra ile l’ambasciata degli Stati Uniti.è avvenuto alle 18 circa, quando l’uomo è riuscito a ferire un uomo, che sarebbe stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. In corso l’intervento della polizia e degli operatori sanitari, che stanno assistendo diverse persone ancora in stato di shock. February 21, 2025 Le elezioni di domenica e l’ombra degli ultimi attacchiarrivadelle elezioni Politiche in Germania. L’ultradestra dell’Afd è data come la seconda forza dietro al centro-destra della Cdu (rispettivamente 21% e 30%). Negli ultimi mesi più volte il Paese è stato scosso da accoltellamenti e attentati, l’ultimo dei quali a Monaco otto giorni fa quando un giovane afghano si è lanciato con l’auto sulla folla ferendo 28 persone.