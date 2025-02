Pattinaggio velocità CdM | Di Stefano 6 nei 1500 metri Pergher 7ª nei 500m

Leggi su Sportface.it

Primo giorno di gare a Tomaszów Mazowiecki (Polonia), dove si sta disputando la quinta tappa di Coppa del Mondo di2025. Daniele Dici prova, ma chiude al sesto posto neimaschili. 1’47?36 (+2?28) il tempo dell’azzurro, che si era trovato in testa alla prova a sei run dal termine. Poi si è scatenato Jordan Stolz. Lo statunitense ha fatto segnare il record della manifestazione fermando in cronometro sul tempo di 1’45?08. Fa come lui anche il norvegese Peder Kongshaug, che viene beffato per millesimi (1’45?08). Completa il podio, ma a quasi un secondo di ritardo, il cinese Zhongyan Nin in 1’46?06. Quarto il norvegese Sander Eitrem (+1?36) e quinto l’olandese Kjeld Nuis (+1?61).Nelle altre gareArianna FontanaNiente da fare per Arianna Fontana, che neidonne non va oltre il 17° posto.