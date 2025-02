Pattinaggio artistico Road to 26 Trophy | Memola secondo ad Assago vincono Ghilardi e Ambrosini

Leggi su Sportface.it

L’Unipol Forum diha ospitato in queste ore il “to 26”, il test event olimpico in preparazione ai Giochi di Milano-Cortina 2026. L’impianto che ospita abitualmente le partite di basket dell’EA7 Emporio Armani, ribattezzato in vista delle Olimpiadi Milano Ice Skating Arena, ha visto andare in scena le gare individuali oltre a quella della danza su ghiaccio e delle coppie di.Proprio in quest’ultima prova è arrivata la vittoria dell’Italia. Rebeccae Filipposi sono infatti imposti nella gara delle coppie di, totalizzando 171.02 punti. I due portacolori delle Fiamme Azzurre, dopo aver ottenuto il miglior punteggio nel programma corto, sono riusciti a contenere il tentativo di rimonta degli statunitensi Katie McBeath e Daniil Parkman, che si sono fermati a 165.