Pattinaggio artistico | Miura-Kihara vincono i Four Continents Kim avanti nello short femminile

Arriva il primo responso dal Mokdong Ice Rink di Seoul, impianto sportivo che sta ospitando questo fine settimana iContients 2025 di. Nelle coppie infatti i giapponesi Riku-Ryuichihanno conquistato il metallo più pregiato, ritornando nuovamente sul gradino più alto del podio a due anni dall’ultima volta.Prestazione solida per il binomio nipponico già in testa segmento corto, anche se non perfetta. I fenomeni del Sol Levante infatti hanno commesso due sbavature nel libero, ruotando solo semplice il primo dei due doppi axel posti in sequenza al triplo toeloop e arrivando in modo falloso dal triplo flip lanciato.Mostrando comunque dei passi inimportanti rispetto alla prima parte di stagione gli atleti hanno guadagnato 142.59 (71.46, 71.13) per 217.