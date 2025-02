It.insideover.com - Patel, Gabbard, Kennedy ed Hegseth: si compie la “rivoluzione” di Trump

Peteal Pentagono, Tulsiall’Intelligence Nazionale, RobertJr. alla Salute e ora Kashall’Fbi: nomi che rompono gli schemi, appena confermati, capaci di far tremare i polsi all’establishment, ai grandi media e a quello “Stato profondo” contro cui Donalded Elon Musk hanno giurato battaglia. Una prova schiacciante del dominio quasi assoluto del presidente sul Partito repubblicano, ormai pienamente MAGA e sempre più distante dalla vecchia nomenclatura dell’era Bush/Cheney. Tasselli di un puzzle che si va a comporre e che consentiranno adi portare a terminare almeno una buona parte del suo – dirompente, se non rivoluzionario – programma elettorale. Ieri, giovedì 20 febbraio, il Senato degli Stati Uniti ha scritto l’ultima pagina di questa storia: con un voto risicato, 51 a 49, Kashyap “Kash”è stato infatti confermato come nuovo direttore Federal Bureau of Investigation, l’agenzia governativa di polizia federale che The Donald ha spesso visto come un nemico durante la sua prima avventura alla Casa Bianca.