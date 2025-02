Iltempo.it - Passaportopoli si allarga. Dopo i visti in Bangladesh fari puntati su altri 16 Paesi

L'operazione della Guardia di finanza che ha portato all'arresto di tre funzionari dell'ambasciata italiana a Dhaka, in, è solo la punta dell'iceberg. Sarebbero sedici, infatti, i"attenzionati" che potrebbero essere coinvolti nello scandalo "", che come abbiamo visto non riguarda solo il rilascio dei passaporti, e quindi delle cittadinanze, ma anche irilasciati per motivi di lavoro. Dietro questi controlli, sempre su impulso del ministero degli Esteri guidato da Antonio Tajani, c'è una complessa attività d'indagine proprio della Finanza. L'inchiesta che ha smantellato la fabbricazione difasulli in, che oltre ai tre funzionari ha fatto finire in manette anche i loro referenti bengalesi in Italia, segna un punto di svolta. «È la prima volta nella storia che si fa un'operazione di questo tipo - commenta il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Di Giuseppe, che con le sue denunce ha fatto scattare i controlli -.