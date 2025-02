Biccy.it - Pascale: “Santanché mi ha regalato due Hermes false, che figura di M”

In che senso Danielahadue borse ditarocche a Francesca?La notizia sta rimbalzando da ore su tutti i media e la fonte è proprio la diretta interessata: Francesca, secondo quanto raccontato a HuffPost, avrebbe ricevuto da Daniela quelle due borse oltre dieci anni fa. “Veniva ad Arcore, voleva coccolarmi. Berlusconi mi rimproverò, non avrei dovuto accettarle. Potevamo mai immaginare che erano? L’ho scoperto quando ne ho portata una a riparare. È rimasta rotta, ora ci metto le cose dei cagnolini. Ma chedi m3rda“., come ha scoperto delle borse contraffatteLe borse in questione sarebbero una di colore rosa pesca e l’altra verde militare, entrambe sfoggiate da Francescain varie occasioni. Una di queste è una Birkin, l’altra una Kelly dal valore di circa 18 mila euro.