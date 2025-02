Sololaroma.it - Parma-Bologna, il pronostico di Serie A: Multigol e non solo

La 3 giorni di coppe europee è passata in archivio, dopo averci regalato emozioni e sorprese. La luce dei riflettori si sposta nuovamente, quindi, sui principali campionati internazionali, tra cui la nostraA. La 26° giornata si aprirà oggi 21 febbraio ma entrerà nel suo vivo domani, con diverse partite tutte da seguire. Una di queste vedrà contrapposte due squadre che stanno vivendo stagioni diametralmente opposte.Stiamo parlando, ovviamente, del derby tutto emiliano fra, in programma alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini con in palio 3 punti che peseranno come un macigno. I padroni di casa hanno appena cambiato guida tecnica, passando da Fabio Pecchia a Christian Chivu, e desiderano uscire dal loro momento di crisi. Gli ospiti, invece, vogliono confermarsi in Europa e tenere lontane le possibili inseguitrici che si starebbero sempre più avvicinando.